“常識疑う”声も…深夜1時の大音量ライブ配信が炎上　韓国女優、騒音問題に強気対応から一転謝罪へ | RBB TODAY

女優のキム・ビヌが、自宅マンションで行った深夜のライブ配信が、共同住宅における騒音問題へと発展し、批判を集めている。

視聴者からの心配交じりの指摘に対し、「1階なんですけど？」と強気な態度を見せていたキム・ビヌだったが、批判が殺到すると最終的には謝罪する事態となった。

【写真】キム・ビヌ、見事なスイムウェア姿

騒動の発端は、キム・ビヌが深夜に行った個人SNSでのライブ配信だった。

当時、キム・ビヌは派手に光るメガネを着用し、マイクを持ったまま、クラブを思わせるテンポの速い音楽に合わせて歌い、踊っていた。

深夜1時という時間帯にマンションの自宅で騒音が発生すると、ある視聴者がコメント欄で住環境について尋ねながら、騒音問題を指摘。これに対しキム・ビヌは、「1階なんですけど？」と短く返答し、そのまま配信を続けた。

さらに、一部の視聴者たちは、問題を指摘した人をブロックしたり非難したりし、眉をひそめさせた。

（画像＝キム・ビヌSNS）

配信直後、オンラインコミュニティにはキム・ビヌの態度を批判する投稿が相次いだ。特に、「1階なら騒音被害はない」という認識について、専門家からも異論が出た。

マンションの騒音は床だけでなく、壁や配管、柱を伝って上階や隣家にもそのまま響くという。

深夜帯にマイクを使用したり大声を出したりする行為は、階数に関係なく近隣住民の睡眠を妨げる行為だ、という意見が大半を占めた。

ネットユーザーからは、「一戸建てではなく共同住宅で暮らしている以上、“1階”は免罪符にならない」「子どもに“夜遅くに走り回ってはいけない”と教える常識にも反している」など、失望の声が上がった。

批判の声が大きくなると、キム・ビヌは11日午後、自身のSNSを通じて、「軽率な考えだったと深く反省している。今後はより注意する」と公式に謝罪した。

■韓国芸能人の住宅“騒音トラブル”が増加中？

■【注目】“韓国人のマナー問題”がまたしても…共用ソファに土足乗せて笑顔の女優

■【写真】「30分も待たされ、料理も生臭かった」日本での食事を韓国女優が酷評