副作用乗り越え“全盛期再来”で話題のTWICE・ジョンヨン、日本での幻想的な妖精ショット公開 | RBB TODAY

TWICE・ジョンヨンの近況が話題を集めている。

日本で撮影されたような写真が、まるで妖精のようだと注目されている。

【写真】全盛期再来、妖精ビジュのジョンヨン

ジョンヨンは5月11日、自身のインスタグラムを更新。四つ葉のクローバーの絵文字とともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、日本の街中で撮影中のジョンヨンの姿が収められている。カジュアルなスタイリングで路地や植え込みの前に立つ姿から、しゃがみ込んでカメラを見つめる姿まで、多彩な雰囲気を披露した。

特に、柔らかなフィルターと淡い色味が加わった写真は、まるで映画のワンシーンのような幻想的なムード。透き通るような肌と儚げな表情が相まって、“妖精ビジュアル”という表現がぴったりの仕上がりとなっている。

また、メイクを受けている自然な姿や、街角でリラックスした様子も公開され、飾らない魅力でファンを虜にしている。

この投稿を受け、ファンたちは「本当に妖精みたい」「雰囲気がエモすぎる」「映画みたい」などと反応している。

（写真＝ジョンヨンInstagram）

なおジョンヨンは最近、治療の副作用を乗り越えた姿が注目を集め、“全盛期再来”と話題になっている。彼女は2020年、頚椎椎間板ヘルニアの治療のため活動を休止。治療中に服用したステロイドの副作用により、体重変化に苦しんだ時期があったことでも知られている。

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。

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