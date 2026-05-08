サントリー飲料のCM出演中！日本人K-POPアイドル、“AI美貌”にファン衝撃「アニメから飛び出してきた？」 | RBB TODAY

ガールズグループBABYMONSTERの日本人メンバー・アサが、非現実的なビジュアルを披露した。

5月8日、BABYMONSTERのインスタグラムにアサの写真が投稿された。

【写真】アサ、アニメから飛び出したような“AI美貌”

公開された写真は、5月4日にリリースされた新アルバム『CHOOM』の撮影現場の裏側を収めたもの。アサは、クールな赤のライダースジャケットや近未来的なイエロー&ブラックの衣装を見事に着こなし、鮮やかなピンクのヘアカラーが彼女特有の透明感を一層引き立てている。

投稿を見たファンからは「美しすぎる」「アサは何でも似合う」「アニメから飛び出してきた？」「カリスマ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝BABYMONSTER公式Instagram）アサ

なお、アサが所属するBABYMONSTERは5月4日午後6時に3rdミニアルバム『CHOOM』をリリースした。また、アサは最近、サントリーの新商品「美色韓茶」のウェブCMに出演し、注目を集めている。

◇アサ プロフィール

2006年4月17日生まれ。東京都出身。本名は榎並杏沙（えなみあさ）。2018年に開催されたYGエンターテインメントの日本オーディションに合格し、練習生となった。デビューリアリティ番組『Last Evaluation』を経て、BABYMONSTERとして2023年11月にプレデビューし、2024年4月に正式デビューを果たした。日本人メンバーながら韓国語・英語を操り、高速ラップを得意する。K-POP第5世代を代表するビジュアルとして注目を集めたこともある。

■【写真】くびれたウエストに視線釘付け！アサ、完璧スタイルで魅了

■【写真】アサ、着物風ドレス姿でファン魅了「美しすぎる」「言葉を失う」

■【写真】アサ、妖艶な“小悪魔的”魅力から抜け出せない！叱られたくなる黒ミニワンピ姿