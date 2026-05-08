結婚説も浮上した大富豪御曹司とは破局？ BLACKPINK・リサ、海外モデルとの親密な姿が話題に | RBB TODAY

BLACKPINK・リサの奔放な姿がSNSで注目を集めている。

これとともに、一時は“結婚説”まで浮上した男性との関係にも再び関心が集まっている。

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BLACKPINKは5月4日、ニューヨークで開催された「メットガラ 2026」にメンバー全員で参加。イベント終了後には、アフターパーティーにも出席したとされる。

そこで撮影された写真が大きな話題となっている。

（写真提供＝OSEN）リサ

リサは、モデル兼ミュージシャンのファイ・カドラと肩を寄せ合うなど、親しげな様子を見せていた。

ただ、リサには交際中とされる男性がいると言われている。それは、世界最大級のラグジュアリー企業グループであるLVMH会長兼CEO、 ベルナール・アルノー氏の三男フレデリック・アルノー氏だ。昨年3月には高級ブランド「ロロピアーナ」のCEOに就任している。

2人は2023年に初めて熱愛説が浮上して以降、たびたび一緒にいる姿が目撃され、“事実上の公開恋愛”とも言われてきた。同年8月にはパリで一緒にいる様子がキャッチされ、フレデリック・アルノー氏の家族と旅行したとも報じられた。

さらに9月、リサが故郷のタイに帰国した際には、フレデリック・アルノー氏も同行していたと現地メディアが報道。“結婚説”まで飛び出した。

その後も、同年11月に2人がパリで約1週間滞在しデートを楽しんだとされるほか、サッカー観戦をする姿なども目撃され、継続的に注目を集めてきた。

ただし、これまで双方が正式に交際を認めたことはない。

（写真＝オンラインコミュニティ）

果たしてリサとフレデリック・アルノー氏の関係は現在どうなっているのか。今回の“親密ショット”により、再び憶測が広がっている。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手脚を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。

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