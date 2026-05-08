ALPHA DRIVE ONE、「KCON」初参戦！JO1とのコラボやWanna Oneカバーなど特別ステージを予告 | RBB TODAY

ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン、ALD1）が「KCON JAPAN 2026」のステージに登場し、グローバル活動の勢いを加速させる。

ALPHA DRIVE ONEは、本日（5月8日）から10日までの3日間、千葉・幕張メッセで開催される「KCON JAPAN 2026」に、デビュー後初めて出演する。

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彼らは8日と9日のステージに登場。グループ特有のエネルギッシュな魅力と完成度の高いパフォーマンスを披露し、会場に集まったK-POPファンに強烈な存在感を刻み込む予定だ。

（写真提供＝OSEN）ALPHA DRIVE ONE

今回の公演では、ここでしか見ることのできないスペシャルステージが準備されており、ALPHA DRIVE ONEは、日本の人気ボーイズグループJO1とのコラボレーションステージ『BE CLASSIC』を通じて、国境を越えた音楽的シナジーを発揮する。さらに、先輩グループWanna Oneのヒット曲『Beautiful』のカバーステージも予告しており、ファンの期待を高めている。

ファンと直接コミュニケーションを取りながら会場の熱気を高めるALPHA DRIVE ONEは、「KCON JAPAN 2026」を通じてグローバルな影響力をさらに拡大させるだろう。

なお、ALPHA DRIVE ONEは5月26日にプロローグシングル『No School Tomorrow』をリリースし、デビュー後初のカムバック活動に突入する。続いて6月からは、初の単独ファンコンサートツアー「2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD]」を通じて韓国国内外のファンと対面し、8月の2ndミニアルバム発売まで休むことなく精力的な活動を続けていく計画だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ALPHA DRIVE ONE（ALD1） プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。

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