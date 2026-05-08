3言語可能・照明や音響の知識が条件で、無給？韓国人気歌手、海外公演のスタッフ募集投稿が物議 | RBB TODAY

歌手WOODZ（チョ・スンヨン）側の海外公演における無給でのスタッフ募集が、物議を醸している。

最近、ネットを通じて、ドイツで開催されるWOODZのコンサートスタッフの募集投稿が共有された。

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公開された告知には、「韓国語・ドイツ語・英語が可能な方」「K-POP公演関係の経歴優遇」「照明・音響に関する知識」などの条件が記されている。

しかし、これとともに「無給、食事提供、公演観覧可能」という条件が付け加えられていたことが問題視された。

観客の秩序維持やグッズ販売ブース、公演の運営などの実務が課されるにも関わらず、無償ボランティアの形態で募集しているという点が物議を醸した。

特に、今回のWOODZのコンサートチケットの価格は、VIP席が約42万ウォン（約4万5000円）、優先入場券が約19万ウォン（約2万円）、一般席が約15万ウォン（約1万6000円）で販売されている。高額な収益が見込まれる公演でありながら、労働力を無償で調達しようとする姿勢が批判されている。

（写真＝EDAMエンターテインメント）WOODZ

すでに募集は締め切られているが、告知の投稿者は「ドイツでWOODZの公演があるため、担当者の友人の代わりに投稿した」と説明した。

また、無給であることを指摘するネットユーザーに対し、投稿者は「業者は、公演を観覧できる代わりに無償ボランティアを募集しているようだ」として、「ファンの皆さんにとっては、良い機会かもしれないと思い、投稿した。関心がある方のみ応募してほしい。なお、通訳は給料が出る」と釈明している。

なお、WOODZは来る6月、ドイツ・ベルリン、フランクフルト、イギリス・ロンドン、フランス・パリでワールドツアー「Archive. 1」を開催する予定だ。

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