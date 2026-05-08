「ファンなら“タダ働き”させてもいい？」スタッフ募集が無給で波紋　韓国芸能界に残る“情熱ペイ”とは | RBB TODAY

「食事提供、公演観覧可能」。ただし、報酬は「無給」。

有名韓国歌手の海外公演スタッフ募集に書かれた条件が、波紋を広げている。

【写真】韓国歌手の“スタッフ募集”が炎上

問題となったのは、歌手WOODZ（本名チョ・スンヨン）のワールドツアー「Archive.1」ドイツ公演をめぐる現場スタッフ募集だ。

最近、ドイツ現地の韓国人・留学生コミュニティに、6月に行われるWOODZのドイツ公演スタッフ募集告知が掲載された。業務内容には、観客の秩序維持、メディカルブース、進行補助、食事関連業務などが挙げられ、当日にランダムで担当が割り当てられるとされていた。

注目されたのは、その条件だ。

応募資格として、韓国語・ドイツ語・英語の3言語が可能であること、K-POP公演経験者を優遇すること、照明や音響に関する知識などが示されていた。ところが、報酬欄には「無給」と書かれていたという。

（写真提供＝OSEN）WOODZ

これを見たネットユーザーからは、「商業イベントで進行スタッフに正当な報酬を払わないのはおかしいのではないか」「公演を運営・管理するスタッフが、働きながら本当に公演を見られるのか」といった反応が出た。

さらに、告知にはドイツ・フランクフルト公演のチケット価格として、VIP席245ユーロ（約4万5000円）、Priority席190ユーロ（約3万5000円）、一般席130ユーロ（約2万4000円）という金額も添えられていた。

決して安くないチケットが販売される商業公演で、高い条件を求めながら無給スタッフを募ったことが、より大きな違和感につながった。

批判が広がると、募集文の作成者は「該当歌手のファンにとっては良い機会かもしれないと思って投稿した」「通訳は有給だ」と説明した。しかし、この説明も火に油を注いだ。オンライン上では、「ファンならなおさら大切に扱うべきではないか」といった声が続いた。

WOODZ側の所属事務所は、この件について「確認中」としている。

“好き”は報酬の代わりになるのか

今回の騒動で思い出されるのが、韓国でかつて社会問題化した「情熱ペイ」という言葉だ。

「情熱ペイ」とは、若者や志望者の情熱を利用して、低賃金または無給で働かせる構造を指す言葉として使われてきた。夢のため、経験のため、好きな仕事だから。そうした言葉によって、本来支払われるべき労働の対価が軽く扱われるという問題だ。

芸能界の場合、そこにさらに「ファンだから」という要素が加わる。

好きなアーティストに関われる。公演の現場に入れる。もしかしたらステージを見られる。そんな特別感があるからこそ、労働の対価が曖昧になりやすい。

しかし観客整理も、ブース管理も、進行補助も、食事関連の業務も、現場を回すために必要な仕事だ。さらに海外公演で、3言語対応やK-POP公演経験、照明・音響知識まで求めるなら、それは単なる“お手伝い”というより、明らかにスキルを伴う労働に近い。

「公演を見られるかもしれない」は、対価のように見えて、実際には対価になりにくい。スタッフとして働く以上、ステージを落ち着いて楽しめるとは限らないからだ。むしろ現場の安全や進行を支える側に回る以上、観客とはまったく違う責任を負うことになる。

こうした「好きなら引き受けてくれるはず」という発想は、これまでも韓国芸能界で何度か批判を浴びてきた。

女優キム・テリは2023年、自身のYouTubeコンテンツに外国語字幕を付けるため、字幕翻訳者を“才能寄付”という形式で募集し、議論を呼んだ。より多くの海外ファンに映像を楽しんでほしいという意図だったと説明されたが、一部からは労働力を無償で求めているのではないかという批判が出た。

（写真提供＝OSEN）キム・テリ

その後、所属事務所が謝罪し、キム・テリ本人も「私を愛してくださる方々に、才能寄付という形式で近づいてはいけなかった」と認めた。善意やファンとの交流のつもりであっても、翻訳という専門的な作業を無償で頼むことへの感覚のずれが問われたケースだった。

ガールズグループi-dleをめぐっても、似たような議論があった。所属事務所CUBEエンターテインメントは2024年、公開放送やファンクラブ管理を手伝う「ファンサポーターズ」を募集した。公式ファンクラブ加入者で、20歳以上、時間の制約なくオフライン活動が可能な人という条件が提示されたが、当初、特典や報酬に関する案内がなかった。

すると一部から、「ファンの心を利用して“ただ働き”を求めているのではないか」という批判が相次いだ。同社はその後、合格者に限り活動特典やベネフィットを案内するという文言を追加したが、ファンを現場運営の労働力として扱うことへの違和感は残った。

（写真提供＝OSEN）i-dle

無給だけが問題ではない。高い能力や経験を求めながら、対価が低すぎる場合もまた“情熱ペイ”として受け止められる。

Davichiのカン・ミンギョンは、自身が運営するオンラインストアの求人をめぐって批判されたことがある。CSやデザイナー業務を担う3カ月契約職として、3～7年の経験や大卒以上の学歴を求めながら、年俸が2500万ウォン（約268万円）水準だったため、「やりがい搾取ではないか」という議論が浮上したのだ。

カン・ミンギョンは当初、担当者のミスで新入採用時の年俸が記載されたと釈明したが、その後、自身がまだ不足した代表であると認め、より多くの年俸と支援を与えられる会社になれるよう努力すると謝罪した。数カ月後には、新たな求人で福利厚生や手当を詳細に明示し、人事専門家の助言も受けるなど、改善した姿を見せた。

この事例は、批判で終わるだけでなく、条件を見直せば変えられる問題でもあることを示している。

（写真提供＝OSEN）カン・ミンギョン

結局のところ、問題は「ファンに手伝ってもらうこと」そのものではないのだろう。

ファンイベントや応援企画のように、あくまで自発的な参加として成り立つ領域もある。だが、商業公演の秩序維持やブース管理、字幕翻訳、公開放送の現場運営のように、主催者や事務所が本来人員を確保すべき業務を、ファンの好意や情熱に頼って無償化するなら話は変わる。

好きだからこそ関わりたいという気持ちは確かにあるが、その気持ちがあるからといって、労働の対価を消していいわけではない。むしろ、ファンだからこそ、より丁寧に扱われるべきではないか。

「無給、食事提供、公演観覧可能」という条件がここまで反発を呼んだのは、そこに「好きならこれで十分だろう」という空気が透けて見えたからだ。

韓国芸能界で繰り返される“情熱ペイ”問題は、スターとファンの距離が近くなった時代だからこそ、より見過ごされにくくなっている。ファンの情熱は、都合よく使うものではなく、まず尊重されるべきものだ。

■【写真】真っ白な“内もも”まで全開！超ミニのカン・ミンギョンが話題に

■「毎月新しい顔になっている」aespa・ジゼルが整形説に痛快返答

■またしても“7人組”が「6人組」に再編…K-POP界の奇妙な符号