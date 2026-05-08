「双子みたい」「似てる」Stray Kids・フィリックス、“そっくり”な韓国トップ女優との対面に反響！ | RBB TODAY

Stray Kidsのフィリックスが女優イ・ナヨンと、思いがけない“そっくり”な姿で話題を集めている。

5月7日、YouTubeチャンネル「117－フィリックスの冷タビュー」には、「イ・ナヨンヌナ×フィリックスのビジュアル首脳会談」というタイトルの映像が公開された。

【写真】「本物の王子様…」フィリックス、“純白スーツ”

この日、2人は初対面からどこか似た雰囲気で視線を引きつけた。 MCを務めたフィリックスは、普段からイ・ナヨンのファンだったといい、緊張した様子を隠せなかった。彼は「誰かここでヒーターつけました？」と言うほど顔を赤らめながら、ときめいた反応を見せた。イ・ナヨンも「歓迎してくださってありがとうございます」と話しながら、慎重に場の雰囲気に溶け込んでいった。

特にこの日、最も注目を集めたのは2人の“そっくりなビジュアル”だった。フィリックスは、過去にオンラインで話題になった幼少期の写真について自ら言及し、「あまりにも似ていて、双子みたいだという話が多かった」と語った。

（画像＝「117－フィリックスの冷タビュー」）イ・ナヨン（左）とフィリックス

これに対しイ・ナヨンは、「デビュー前、19歳以前の写真なんだけど、周りからそういう話を聞いたことはあった」と笑顔を見せ、「こうして見ると、確かに似てる」と認め、笑いを誘った。

また、フィリックスのストレートな称賛も続いた。彼は「ヌナ（姉さん）、本当にきれいです。ヌナを見ると周りに誰も見えなくなる感じがある」とファン心をあらわにし、イ・ナヨンは照れくさそうな笑顔で応えた。

2人は互いを「ヌナ」、そしてフィリックスの本名である「ヨンボギ」と呼び合い、さらに打ち解けた雰囲気を見せた。さらにイ・ナヨンは、自身の代表作映画『小さな恋のステップ』の名シーンを一緒に再現したほか、フィリックスに「ヴァンパイアみたいな役がよく似合いそう」と演技のアドバイスまで送り、温かい空気を漂わせた。

（画像＝「117－フィリックスの冷タビュー」）イ・ナヨン（左）とフィリックス

ネットユーザーたちは、「本当に兄妹みたい」「雰囲気と目元が似てる」「ビジュアルの相性がすごい」「失われた弟を見つけたレベル」などの反応を見せ、熱い関心を寄せている。

（記事提供＝OSEN）

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。

◇イ・ナヨン プロフィール

1979年2月22日生まれ。1998年にデビュー。代表作にドラマ『勝手にしやがれ』『ロマンスは別冊付録』『パク・ハギョンの旅行記』、映画『小さな恋のステップ』『ビューティフルデイズ』など。2011年に同じ所属事務所の俳優ウォンビンと出会い、2013年に2人の熱愛説が伝えられた。その後、2人は2015年5月に結婚。イ・ナヨンは結婚から7カ月後に男児を出産した。

■【写真】フィリックス、別人級の"爆イケビジュ"

■【写真】イ・ナヨン♡ウォンビン夫婦の2SHOTが10年ぶりに公開

■【写真】フィリックス、世界的スターと2SHOT