全員美男子…元ZB1メンバー所属AND2BLE、洗練されたコンセプトフォト公開！デビューに期待 | RBB TODAY

元ZEROBASEONEのメンバーが合流したボーイズグループAND2BLE（アンダブル）が、感覚的かつ洗練されたビジュアルで、デビューアルバムへの期待を一気に高めた。

AND2BLEは5月7日、公式SNSを通じて、1stミニアルバム『Sequence 01：Curiosity』の「Unnatural」バージョン個人コンセプトフォトを公開した。

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公開された写真の中でメンバーたちは、柔らかなニュートラルトーンのスタイリングを完璧に着こなし、さらに磨きのかかった洗練美を披露した。特に、静かな自然風景とは対照的な異質な小物が随所に配置され、親しみやすさと見慣れなさが共存する独特な雰囲気を演出した。

これは、新たな世界へ踏み出そうとするAND2BLEの緊張感とときめきを比喩的に表現しており、5人のメンバーによる強力なビジュアルシナジーを予告した。

AND2BLEの音楽界への第一歩となる1stミニアルバム『Sequence 01：Curiosity』は、彼らがこれから繰り広げる壮大な旅の幕開けを告げるアルバムだ。人間が抱く最も本能的な感情である“好奇心”をテーマに、未知の世界へ向かうときめきと興味が芽生える瞬間、そしてその中で起こるメンバーたちの微妙な内面の変化を、感覚的なストーリーとして描き出す予定だ。

（写真＝YHエンターテインメント）

正式デビュー前から、AND2BLEの歩みは一味違っている。まるで一つの巨大ブランドをローンチするかのように、緻密に設計された全方位型のオンライン・オフラインプロモーションを展開し、コアファンダムを急速に結集させている。

圧倒的スケールのプロローグやオリジナルコンテンツ映像、トレーラーはもちろん、オフラインカフェのポップアップイベントまで異例のマーケティングを展開し、K-POP市場に新たな旋風を予告している。

なお、AND2BLEは5月26日18時、各種オンライン音楽配信サイトを通じて、1stミニアルバム『Sequence 01：Curiosity』を全世界同時リリースする。続いて同日20時には、オン・オフラインファンショーケースを開催し、グローバルファンと熱く交流しながら、本格的なデビュー活動の幕を開ける。

（記事提供＝OSEN）

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