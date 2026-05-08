日本の釣り大会で準優勝、心筋梗塞で急逝…『ホジュン』『イ・サン』など時代劇で輝いた韓国俳優の一周忌 | RBB TODAY

俳優チョン・ミョンファンさんがこの世を去って1年が経った。

チョン・ミョンファンさんは2025年5月8日、心筋梗塞で亡くなった。享年64。

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故人は安養（アニャン）芸術高校卒業後、1986年にMBC第18期公開採用タレントとしてデビュー。1991年にはMBC演技大賞・男性新人賞を受賞し、その名を広く知られるようになると、イ・ジェリョン、パク・サンウォンといった同期の俳優たちとともに、韓国ドラマ黄金期を支えた。

そんな故人が特に真価を発揮したのが時代劇だった。

チョン・ミョンファンさん

『朝鮮王朝五百年』『ホジュン 宮廷医官への道』『商道-サンド-』『辛ドン 高麗中興の功臣』『淵蓋蘇文』『イ・サン』など、数々の作品に出演。特に『ホジュン』では、捕盗庁の従事官ペ・チョンス役を務め、原則を重んじながらも人間味あふれる演技で愛された。

時代劇だけでなく、現代劇や社会派ドラマなどジャンルを問わず活躍。『捜査班長』『反民特委』『第3共和国』『愛するなら』『胸を開けろ』『夢の宮殿』『青い鳥はいる』『ひまわり』『春』『御史出頭』『継母』『太陽の中へ』『氷点』『春の日の微笑み』『第5共和国』『炎の中へ』など、多数の作品で重厚な演技を披露した。

2009年に結婚したものの、その後、離婚。ほかにも大の釣り好きとしても有名で、2015年12月20日に五島列島で開催された「あじか磯釣センター主催 第14回五島列島クロ釣選手権大会」では、準優勝している。

『イ・サン』でのチョン・ミョンファンさん

（画像＝HPキャプチャ）第14回五島列島クロ釣選手権大会で準優勝。表彰台左がチョン・ミョンファンさん

（記事提供＝OSEN）

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