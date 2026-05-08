SHIHO、夫・秋山成勲との“離婚説”についてハッキリ回答　「精力に効くもの」をプレゼント | RBB TODAY

モデルのSHIHOが、夫に“精力に効く”プレゼントを用意する。

SHIHOは5月8日夜に韓国で放送される『新商品発売～コンビニレストラン』に出演。

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周囲まで明るくする“無限ポジティブ人間”の彼女が、南大門市場を訪れる様子が公開される。

この日、公開されるVTRの中でSHIHOは、トレードマークの明るい笑い声とともに南大門市場に登場。撮影当日は日本が“夫婦の日”だったこともあり、最近、特に多忙な日々を送る夫・秋山成勲への特別なプレゼントを探すという。

SHIHOが市場に現れると、周囲の視線が一斉に集まった。多くの人が彼女に気づき、「サランちゃんは元気ですか？」と、“国民的めいっ子”として愛される娘の近況を尋ねられる場面も。SHIHOは店主や客たちとの写真撮影に気さくに応じ、惜しみないファンサービスで応えた。

そんななかMCのBoomが「さすが“国民的外国人嫁”ですね」と称賛すると、SHIHOは韓国語で「本当にありがとうございます」と感謝を伝え、市場で受けた温かさに感動した様子を見せた。

（画像＝ KBS 2TV）

さらに、SHIHOの買い物が注目を集めた理由はもう一つ。市場を歩くだけでトップモデルのオーラを放ち、南大門市場を一瞬でランウェイに変えてしまったのだ。買い物にテンションが上がったSHIHOは、豪快な笑い声とともに即興ウォーキングまで披露。これを見た出演者たちは「やっぱりトップモデルは違う」と感嘆したという。

また、この日、SHIHOは夫へのプレゼントを選ぶ途中、ある店で店主に「精力に効くもの」とピンポイントでリクエストし、笑いを誘った。パワフルさで知られる“アジョシ（おじさん）”秋山に、SHIHOがぜひ贈りたかった品とは何なのか。そして秋山は、そのプレゼントにどんな反応を見せたのか。笑いと人情味あふれる“国民的外国人嫁”SHIHOの南大門市場訪問に、注目が集まっている。

一方で、SHIHOは最近ネット上で広まっていた秋山との離婚説についても、きっぱりと否定した。

『コンビニレストラン』の先週放送回で彼女は、「最近フェイクニュースが多い。ニュースで離婚したって出ていた。デリケートな話題なのに…」と切り出した。すると、MCのチャン・ユンジョンも「私たちも離婚説がたくさん出た」と共感し、「ここではっきり言って。離婚してないって」と後押し。

SHIHOはカメラをまっすぐ見つめながら、「大丈夫です。離婚していません。一緒にいます」とコメントし、噂を一蹴した。

また、“フェイクニュース被害者”だというチャン・ユンジョンは、「少し前には一度“死んだ”ことになっていた。病気だという記事まで出た」と苦笑い。「こういうことは早く否定しないと、みなさんが心配してしまう。その日はすぐSNSに投稿して、すぐ削除した。遺影写真まで出されるなんて、本当に気分が悪い」と語った。

（記事提供＝OSEN）

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