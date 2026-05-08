素肌コートなど独自ファッションを続々披露の韓国歌手、本業復帰を宣言　スリップ風インナーで色気発散 | RBB TODAY

歌手のチャン・ジェインが“本業復帰”を知らせた。

チャン・ジェインは5月5日にインスタグラムを更新。

【写真】チャン・ジェインの素肌コート姿

「カリフォルニアの思い出。5月中旬にバンドの新曲が出ます」とコメントを添え、複数の写真を投稿して近況を伝えた。

公開された写真の彼女は、カリフォルニアの異国情緒あふれる風景を背景に、洗練されたビジュアルを披露。ブラックレースが印象的なスリップ風インナーを着用し、華奢な肩のラインとスレンダーなスタイルを際立たせている。

ブレイクのきっかけとなったオーディション番組『SUPER STAR K2』出演当時のあどけない雰囲気はすっかり影を潜め、成熟した美貌が目を引く。シャープなフェイスラインと整った目鼻立ちは、まるで人形のような存在感を放っている。

（写真＝チャン・ジェインInstagram）

SNSでは、素肌にコートを羽織るなど、特徴的なファッションが度々注目を集めてきたチャン・ジェイン。待望の本業復帰に、ファンの胸は高鳴るばかりだろう。

◇チャン・ジェイン プロフィール

1991年6月6日生まれ。2010年に放送されたMnetのオーディション番組『スーパースターK』に出演した際、トップ3に進出したことで頭角を現す。ドラマのOST（劇中歌）も多数務めており、『キルミー・ヒールミー』『リメンバー～記憶の彼方へ～』『グッドワイフ ～彼女の決断～』『ショッピング王ルイ』『推理の女王』などのOSTを歌っている。

■【写真】チャン・ジェインのブラ無し＆裸コート姿

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