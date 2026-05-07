まさに“最強ツインテール”！元AKB48本田仁美、愛らしさ全開ビジュアルにファン悶絶「これは反則」 | RBB TODAY

元AKB48のメンバーで、現在はガールズグループ「SAY MY NAME」のリーダーとして活躍する本田仁美が、キュートなビジュアルを披露した。

本田は最近、自身のインスタグラムを更新し、「こどもの日記念（？）のついんてーる」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】「これは反則」本田仁美の“最強ツインテール”

公開された写真で本田は、赤いサロペットワンピースにツインテールを合わせたラブリーなスタイリングを披露。彼女特有の愛らしい魅力でファンを魅了した。

投稿を見たファンからは「可愛すぎる」「これは反則」「めっちゃ似合ってる」「最強」などのコメントが寄せられている。

（写真＝本田仁美Instagram）

なお、本田が所属するSAY MY NAMEは、6月28日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで「2026 SAY MY NAME ”LOVvmE’s Note” June Diary」を開催する予定だ。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。

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