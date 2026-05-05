華奢すぎる肉体とタトゥーにも注目　急逝した元巨人投手が父のチェ・ジュンヒ、ウェディングフォト公開 | RBB TODAY

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、個性あふれるウェディングフォトを公開した。

チェ・ジュンヒは4月30日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】タトゥーも…ガリガリすぎるチェ・ジュンヒ

「フラッシュにかなり強い私、どうですか。スナップ写真、最高じゃない？」というコメントとともに短い動画を投稿している。

公開された動画には、ウェディングスナップを撮影中のチェ・ジュンヒの姿が収められていた。オフショルダースタイルのドレスを纏い、華奢なボディラインを披露。直角の肩ラインやくっきりと浮き出た鎖骨、骨が浮き出るほどスリムな体型、そして肩甲骨付近のタトゥーが視線を集める。

また、チェ・ジュンヒらしい個性的なスタイリングも目を引く。アップスタイルに淡いグリーンのベールを合わせ、タイツも同系色で統一。独自のセンスが光るウェディングフォトを完成させた。愛らしい笑顔からは、結婚を目前に控えた高揚感が伝わってくる。

なおチェ・ジュンヒは5月16日に、ソウル・江南のホテルで11歳年上の一般男性と結婚式を挙げる。父は元プロ野球選手の故チョ・ソンミンさん、母は国民的女優の故チェ・ジンシルさんだ。

（画像＝チェ・ジュンヒInstagram）

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

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