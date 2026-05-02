BTS、新ALリリースから6週も止まらぬ勢い！Spotifyグローバルチャートのトップ3維持中 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSが、新アルバム『ARIRANG』でグローバルチャートを長い間席巻し、冷めやらぬ人気を証明している。

Spotifyが発表した最新週間チャート（4月24～30日）によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』は、「ウィークリー・トップアルバム・グローバル」で2位となり、6週連続でトップ3を維持した。

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タイトル曲『SWIM』もまた、「ウィークリー・トップソング・グローバル」2位となり、前週に比べてランクを上げ、存在感を示した。特に、アルバムに収録された14曲全曲が6週連続でチャートに名を連ね、アルバム全体の人気を証明した。

『SWIM』は、デイリーチャート「デイリー・トップソング・グローバル」でも42日連続でトップ3を守り、ロングランヒット中だ。

イギリスのオフィシャルチャートでも、成果を出し続けた。『ARIRANG』は、「オフィシャル・アルバム・トップ100」に6週連続でランクインし、17位を記録した。

『SWIM』は、「オフィシャル・シングル・トップ100」41位となったほか、「ダウンロード」「セールス」「ストリーミング」などの細部チャートでも、上位に入った。

特に、「オフィシャル・フィジカルアルバム」チャートでは、前週に比べてランクが上昇し、12位を記録。「オフィシャル・ヴァイナルアルバム」にも再びチャートインするなど、フィジカルアルバムも人気を博した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

オーストラリアとフランスでも、その勢いは変わらなかった。オーストラリアのARIA「トップ50アルバム」7位、フランスの全国音楽出版組合（SNEP）の「トップアルバム」9位を記録し、6週連続でトップ10を守った。

これとともに、イタリアとスペインではそれぞれゴールド認定を、フランスではプラチナ認定を獲得し、海外市場での影響力を再確認させた。

日本でも成果は続いた。オリコン「週間デジタルアルバムランキング」で『ARIRANG』は5週ぶりに1位を奪還し、6週連続でトップ5を維持した。

また、過去の楽曲『Crystal Snow』『MIC Drop』が「ストリーミング急上昇ランキング」に再び登場するなど、“チャート逆走”現象も見られた。

なお、BTSは北米ツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN NORTH AMERICA」を開催中だ。

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