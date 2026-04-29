Vは抜群の運動神経が光るもJINは自虐!?BTSの2人がハマった流行りのスポーツとは？ | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのJINとVが、ピックルボールに夢中になっている近況を公開した。

去る4月28日、JINは自身のSNSに、Vとともに屋内スポーツ施設を訪れた様子が収められた写真と動画を投稿した。2人が選んだのは、最近世界的に脚光を浴びているピックルボールだ。

【写真】JIN、抜群のスタイル際立つ爽やかSHOT

公開された写真のなかでJINは、「テヒョン（Vの本名）はプロ」「ボールを逃すところまで完璧」というウィットに富んだ言葉を付け加え、笑いを誘った。

写真のなかのJINは、グレーのトレーニングウェアを着用して真剣な態度で試合に臨む一方、試合が思い通りに進まないのかコートの上に突っ伏して悔しさを表現するなど、人間味あふれる面目を見せた。

（写真＝JIN Instagram）手前からJIN、V

一方、動画のなかのVは、黒いタンクトップ姿でたくましい体つきを見せ、ハイレベルなラケットコントロールを見せた。JINが褒めたように、Vは素早い動きでボールを打ち返し、運動神経の良さを証明した。

2人が楽しんだピックルボールは、テニスとバドミントン、卓球の要素を融合したラケットスポーツだ。1965年にアメリカで始まったこのスポーツは、テニスコートより狭い空間で穴の開いたプラスチック製のボールを使用して行われる。

（写真＝JIN Instagram）

テニスより速度が遅く、身体への負担が少ないため、老若男女誰でも簡単に学ぶことができる。アメリカを中心に急激に人気が上昇し、最近は韓国でも屋内施設を中心に競技人口が増えており、期待を高めているスポーツだ。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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