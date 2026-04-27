BTS・JUNG KOOK、コンサートの音響トラブルを謝罪　ファンへ心境を吐露「僕も腹が立つ」 | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKが、コンサート中に発生した音響トラブルについて謝罪し、心境を明かした。

4月27日、JUNG KOOKは自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、コンサートで起きた音響トラブルについて言及した。

【話題】JUNG KOOK、突然明かした謝罪と本音

JUNG KOOKは「昨日の『Magic Shop』の音響問題、事実です。心配しないで。今日からはしっかり対応します」と謝罪の意を伝えた。さらに「昨日公演を見に来てくれたARMY（ファンダム名）の皆さん、ごめんなさい」と述べ、涙を流す絵文字を添えた。

（画像＝JUNG KOOK Instagram）

また、彼は「僕も腹が立つ（笑）」という一文を付け加え、完璧なステージを披露できなかったことに対する自らの不満と悔しさを隠すことなく伝えた。

なお、BTSは4月25日・26日（以下、現地時間）に、米タンパのレイモンド・ジェームズ・スタジアムで「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の北米ツアーを開幕した。28日にも同会場で公演を開催し、現地ファンと交流する予定だ。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

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