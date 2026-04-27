愛娘を溺愛する“パパの姿”…俳優イ・ビョンホン、3歳娘との手つなぎお散歩ショットに注目！ | RBB TODAY

女優のイ・ミンジョンが、夫のイ・ビョンホンと娘の微笑ましい後ろ姿を公開し、温かい反響を呼んでいる。

イ・ミンジョンは4月26日、自身のSNSに特別なコメントを添えず写真を投稿した。

【写真】イ・ビョンホンの娘、可愛らしいツインテール姿

公開された写真には、散歩道を歩くイ・ビョンホンと娘の後ろ姿が収められている。2人は手をつないで歩いており、その後ろ姿だけでもイ・ビョンホンの“娘溺愛”ぶりと、家族の温かな雰囲気が伝わってくる。

イ・ビョンホンはネイビーのスウェットにグレーのハーフパンツ、帽子を合わせたリラックスした装い。一方、愛娘はホワイトのブラウスにデニムを合わせ、かわいらしいヘアアクセサリーとシューズで愛らしさを引き立てている。

写真にはピンク色のハートのスタンプも添えられており、イ・ミンジョンの家族への愛情がうかがえる。

（写真＝イ・ミンジョンSNS）娘（左）とイ・ビョンホン

これに先立ち、イ・ミンジョンのYouTubeチャンネルには「何気ないけれど楽しい、イ・ミンジョン家の週末の風景公開！ 娘がこんなに大きくなりました～！」というタイトルの動画が投稿され、すくすくと成長した娘の姿が公開された。

言葉を話し始めた娘は、「お掃除してましゅ～」と話したり、「葉っぱが落ちた～」と体を揺らしたり、「飛びま～す、ネコちゃんが通ったよ」などと一人で歌やダンスを披露。まるで一人ステージのように、両親に負けない才能を見せた。

また、占い師のホ・グボンは娘の運勢について「この子も完全に俳優の星を持っている。ミンジョンさんと同じタイプだ。話すことや表現することが得意になるだろう」とし、「すでにその素質はあるが、本格的な活動は15歳頃になる」と語り、“芸能人の星”を持つと分析した。

なお、イ・ミンジョンとイ・ビョンホンは2013年に結婚。2015年に息子、2023年に娘が誕生し、2児の親になった。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ビョンホン プロフィール

1970年7月12日生まれ。漢陽（ハニャン）大学校在学中にアルバイトを通じて「コカ・コーラ」をはじめとした多数のCMに出演。母親の友人が韓国の地上波KBS主催の公開採用オーディションの願書を手に俳優の道を勧め、1990年にKBS公開採用14期生に合格した。翌年にはトップの成績で研修を終え、すぐにテレビドラマ『アスファルト、我が故郷』でデビューした。2000年に公開された主演映画『JSA』は韓国でメガヒットし、社会現象に。2004年にドラマ『美しき日々』が日本で放送された際には、クールさと強引さを兼ねそなえた男らしいキャラクターで視聴者の心を掴んだ。2019年には主演映画『白頭山大噴火』を通じて北朝鮮の工作員を熱演し、大きな反響を得た。

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