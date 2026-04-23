「二度見した…」ILLITの日本人メンバー・イロハ、“オレンジヘア”に大変身！別人級ビジュに反響続々 | RBB TODAY

ILLITの日本人メンバー・イロハが、大胆なイメージチェンジでファンを驚かせた。

最近、ILLITの公式インスタグラムにイロハの写真が投稿された。

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公開された写真は、4月30日にリリースされるILLITの4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のコンセプトフォトだ。

写真の中でイロハは、鮮やかなオレンジヘアにスタイルチェンジした姿を披露。スモーキーメイクも相まって、これまでの清純なイメージから一転、クールでミステリアスな雰囲気を漂わせている。

この投稿を見たファンからは「新鮮！」「二度見した…」「何でも似合うね」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ILLIT公式Instagram）イロハ

なお、イロハが所属するILLITは、4月30日に4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』をリリースし、タイトル曲『It’s Me』でカムバックする。

◇イロハ プロフィール

2008年2月4日生まれ。本名は外園彩羽（ほかぞのいろは）。東京都出身。2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』で4人目にILLITメンバーとして名前を呼ばれ、デビューを果たした。グループ最年少ながら、3歳から習っているダンスはグループ随一の実力を誇る。パフォーマンスの時のカリスマ性と普段の可愛らしいギャップが魅力。

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