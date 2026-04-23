肌見せも上品に…BLACKPINKロゼ、気品漂うセンシュアルなドレス姿を公開 | RBB TODAY

BLACKPINKのロゼが持ち前の美貌で世界を虜にしている。

ロゼは4月22日、自身のインスタグラムを更新した。

【写真】センシュアルなドレス姿のロゼ

公開された写真のロゼは、繊細なレースのディテールが際立つホワイトのセンシュアルなドレスを身に纏い、高潔で美しい佇まいを披露。腰元にあしらわれたブラックのリボンがアクセントとなり、華やかなジュエリーを合わせたその姿は、優雅でありながらも洗練されたムードを完成させている。

トレードマークのプラチナブロンドヘアに、吸い込まれるようなアンニュイな眼差しが重なり、彼女ならではの唯一無二の雰囲気を醸成。特に、移動中の車内で頬杖をつく物憂げな表情や、ポラロイドカメラに収められたエモーショナルなポージングなど、全ての瞬間が映画のワンシーンのようなオーラを放っている。

ロゼと言えば今年2月、ブルーノ・マーズとのコラボ楽曲『APT.』で「第68回グラミー賞授賞式」に出席したことも記憶に新しい。惜しくも受賞とはならなかったものの、世界の音楽シーンに確かな爪痕を残した彼女の今後の活躍から、ますます目が離せない。

（写真＝ロゼInstagram）

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月にはTHEBLACKLABELへの移籍を発表した。

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