「ラヴ上等」鈴木ユリア、エイベックスから6月17日デビュー！97年の名曲をカバー | RBB TODAY

Netflixの恋愛リアリティショー「ラヴ上等」に出演した鈴木ユリアが、6月17日に「瞳をとじたら ～When I close my eyes～」でエイベックスよりデビューすることが明らかになった。

公開されたアーティスト写真では、センターブロンドのロングヘアにポンパドールというガーリーなヘアスタイルに、ピンクでコーディネートされたタンクトップ姿を披露。二次元から飛び出したような逞しくも愛らしいドールスタイルが印象的だ。

デビュー曲「瞳をとじたら ～When I close my eyes～」は、1997年にCHERRYが発表した「WHEN I CLOSE MY EYES」の日本語初カバー。エイベックスの原点ともいえるSUPER EUROBEATシリーズからパラパラブームを席巻した、哀愁系ユーロビートの決定盤とも称される名曲だ。氷河期世代から令和新世代まで幅広い層に響く哀愁ソングとなっている。

カップリングには「ラヴ上等」の主題歌であるglobeの「Love again」を鈴木ユリアがカバー。同曲のトラックメイキングには、globe30周年企画の一環としてSURF Musicとエイベックスが実施した「Love again」リミックスコンテストの優勝者、新井大樹が起用される。

初回盤には平成ギャル文化を象徴する「ぷっくりシール」が封入される。

もともと歌が好きで自ら詞も書き溜めているという鈴木ユリアは次のようにコメントしている。

「沢山の方に知ってもらい頂けた今回のチャンス。本当に感謝しかありません。とてもノリのある曲で儚くもあるので、沢山の方々に歌って欲しいです！！ 今度は歌で皆さんにお返しできるよう日々頑張ります」