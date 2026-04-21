武道館公演も経験…芸能界“電撃引退”の韓国バンド出身俳優、父親に！エコー写真を公開「もうすぐ」 | RBB TODAY

ロックバンドFTISLAND出身で俳優のソン・スンヒョンが、父親になる近況を明かした。

4月21日、ソン・スンヒョンは自身のSNSで「もうすぐ会おう、僕たちのヘニミ（太陽）」というコメントとともに、複数の写真を公開した。

【写真】ソン・スンヒョン、ウエディング写真公開

公開された写真には、生まれてくる子どものエコー写真が収められている。特に3Dエコー写真には、ソン・スンヒョンにそっくりな顔立ちが映っており、注目を集めている。

これを見たファンや知人たちは「おめでとうございます」「本当におめでとう」「うらやましい」などのコメントを寄せ、祝福の声を送っている。

（写真＝ソン・スンヒョンSNS）ソン・スンヒョン

（写真＝ソン・スンヒョンSNS）エコー写真

なお、ソン・スンヒョンは2009年にFTISLANDのメンバーとしてデビュー。2010年には日本メジャーデビューを果たし、2011年には日本武道館公演を成功させた。2019年に専属契約終了に伴いグループを離れ、俳優へと転向した。

その後、2024年に芸能界を電撃引退。結婚後はアメリカ・ニューヨークに居住しており、現在は現地でクッパ店を営んでいる。

（記事提供＝OSEN）

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