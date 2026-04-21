“日本での韓国人評”に笑ってしまう場面も　女優チョン・ソミンが東京グルメを満喫、自然体な魅力が炸裂 | RBB TODAY

女優チョン・ソミンが東京を楽しんだようだ。

チョン・ソミンのYouTubeチャンネルでは最近、「エッグサンドイッチ vs だんご｜日本旅行 ep.2」と題された動画が公開された。

【写真】チョン・ソミンに「BTS！」の声が殺到したワケ

この動画は、友人とともに楽しんだ東京旅行のVlogだ。街を散策しながらカフェや人気員所億店を訪れ、さまざまなグルメを味わう様子を見せている。

中でも目を引いたのがラーメン店でのシーン。辛さを選べるメニュー表を見ながら、韓国人の平均的な辛さの選択レベルが高く表示されていることに気づいたチョン・ソミンは思わず笑い、「とても面白い。韓国人に対する評価はどうなっているんだろう。私みたいに辛いものが苦手な人はどうすればいいの？」と冗談交じりに語った。

結局、彼女が選んだのは辛いラーメンではなく、まろやかな白いラーメン。しかし食べっぷりは豪快で、「辛くない」と言いながらスープまできれいに飲み干し、飾らない魅力を見せた。

道に迷うと現地の人に直接声をかけて尋ねるなど、見知らぬ街でも積極的に行動する姿も印象的だ。食べて、歩いて、聞いて、笑う。そんな自然体の旅の雰囲気が、Vlogの魅力をさらに引き立てている。

（画像＝チョン・ソミンYouTubeチャンネル）

コメント欄には「豪快に食べる姿にまた惚れた。今夜はラーメンにする」「友達と一緒だからか、ドタバタも含めてワクワクが伝わる旅行Vlogで、見ていて幸せだった」といった反応が寄せられるなど、飾らない東京旅行が視聴者を和ませている。

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