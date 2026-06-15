日本の底力に韓国メディアも驚き！アジア勢無敗リレー継続、オランダ相手に価値あるドロー【北中米W杯】 | RBB TODAY

W杯優勝を目標に掲げる日本代表が、初戦で貴重な勝ち点1を獲得した。

日本代表は6月15日（日本時間）、北中米W杯のグループリーグ第1戦でオランダと対戦した。

【写真】北中米W杯に韓国元アイドル美女が降臨！

欧州屈指の強豪を相手に互角の試合を展開し、2-2のドローという、まずまずのスタートを切った。

3-4-2-1の日本は、最前線に上田綺世、2列目には前田大然と久保建英を配置。中盤底は鎌田大地と佐野海舟が並び、ウイングバックには左が中村敬斗、右が堂安律が入った。そしてDFラインは左から伊藤洋輝、谷口彰悟、渡辺剛が並び、GKは鈴木彩艶という布陣で挑んだ。

大会初戦という重要な一戦だったが、開始3分でピンチを迎えた日本。エリア内でゴールを背にしてボールを受けたドニエル・マレンが素早く反転し、右足で強烈なシュートを放った。しかし、鈴木が好反応でこれをセーブして事なきを得た。

その後は互いに様子をうかがう展開が続いた。日本は左サイドの前田と中村を中心に攻撃を組み立てたが、両チームともコンパクトな守備ブロックを形成していたことで、なかなか決定機を作れなかった。

試合が進むにつれてオランダがボール保持率で優勢となり、日本はラインを下げて守勢に追われる展開に。最初のハイドレーションブレークまで日本はシュートを1本も打てず、前半27分に伊藤が放ったミドルシュートがようやく1本目のフィニッシュとなったが、ボールは大きく枠を外れた。

（写真提供＝ロイター／アフロ）同点ゴールを決めた中村敬斗（左）と久保建英

前半34分には再び危機が訪れる。左サイドからのCKにマレンが強烈なヘディングで合わせたが、ここでも鈴木が好セーブを見せ、失点を免れた。

押し込まれる時間が続いた日本だったが、前半42分についに決定機が到来。右サイドからのクロスを受けた中村が鋭いシュートを放ったものの、ボールはわずかにゴール右へ。続く場面では上田がペナルティーエリア右から右足を振り抜いたが、こちらもサイドネットに吸い込まれてしまった。

結局0-0で前半は終了。両チームとも交代なしで始まった後半だったが、立ち上がり5分、日本は先制点を許す。

右サイドのライアン・フラーフェンベルフが上げたアーリークロスに、ゴール前へ上がっていたフィルジル・ファン・ダイクがヘディングで合わせ得点。ボールはポストに当たって吸い込まれるようにゴールラインを割り、オランダが先手を取った。

それでも日本は後半12分、ペナルティーエリア内でボールを受けた中村が右足を一閃。シュートは相手DFの足の間を抜け、GKの届かないコースへ吸い込まれ、同点に追いついた。

しかし後半19分、ペナルティーエリア左でボールを持ったクリセンシオ・サマービルに勝ち越しゴールを許し、再びオランダがリードする展開に。続いて後半26分には攻撃の中心である久保がピッチに倒れ込み、自らプレー続行不可能を訴えるというアクシデントが発生した。

日本は久保に代えて小川航基、渡辺に代えて冨安健洋、堂安に代えて菅原由勢を投入。さらに後半38分には上田を下げて塩貝健人を送り出し、同点ゴールを目指した。

すると後半44分、途中交代で入った伊東純也のCKに頭で合わせた小川のシュートが、鎌田の頭をかすめてネットに収まり、日本が土壇場で2-2の同点に追いついた。

その後、6分間のアディショナルタイムを集中して守り切った日本。W杯初戦という難しいゲームで、強豪オランダ相手に2度のリードを許しながらもドローで終えることとなった。

今大会、韓国（対チェコ2-1）、カタール（対スイス1-1）、オーストラリア（対トルコ2-0）とアジア勢の無敗が話題となっていたが、日本もこのリレーを継続する形で貴重な勝ち点1を手にした。

■【写真】北中米W杯に韓国元アイドル美女が降臨！

■【画像】サッカー日本代表の紹介で“韓国国旗”を表示した韓国テレビ局が謝罪

■【画像】韓国人選手、試合中に相手の顔面を殴打