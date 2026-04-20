『豊臣兄弟！』仲野太賀や松下洸平らが滋賀・高島市でトークライブ開催！「会場が盛り上がってうれしい」 | RBB TODAY

4月19日、滋賀県高島市の高島市民会館にて、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」のトークライブが開催された。

当日は主演・小一郎役の仲野太賀、徳川家康役の松下洸平、前田利家役の大東駿介、石川数正役の迫田孝也の4人が登壇。地元・滋賀の視聴者と直接交流する貴重な機会となった。

（C）NHK

仲野は「滋賀の皆さまと直接こうしてトークライブが出来て、とても楽しかったですし、会場が盛り上がってうれしかったです」とイベントの感想を語り、「『豊臣兄弟！』では描かれていない金ヶ崎の朽木越え（くつきごえ）など、演じてきたシーンの解像度が上がり、勉強になりました」と充実した時間となったことを語った。

松下は「大河ドラマ『豊臣兄弟！』のイベントに参加するのは今回が初めて。共演者とじっくり話す機会も普段はなかなかないので、とても楽しかったです」と笑顔を見せた。また、物語が今後、織田勢の台頭から本能寺の変、さらには家康VS秀吉という展開へと向かうことにも触れ、「最後まで楽しんでいただけたら」と視聴者にメッセージを送った。

（C）NHK

（C）NHK

大東は「台本や歴史書だけでは追いきれない、この土地が持つ思いを肌で感じられたことは貴重な体験でした」と述べ、今後描かれる賤ケ岳の戦いについて「どのように描かれていくのか、僕自身とても楽しみにしています。『豊臣兄弟！』の新しい解釈や表現を楽しんでいただけたらうれしいです」とコメント。

迫田は「今日のようなトークライブは、我々出演俳優が視聴者の皆さまと直接お会いできる貴重な機会です」と語り、現場で一緒に過ごすことが多いという徳川家康役の松下とは「今日もうまくコミュニケーションをとって楽しめました。徳川勢も引き続き頑張りたいと思います！」と意気込みを語った。

（C）NHK

（C）NHK

大河ドラマ「豊臣兄弟！」は毎週日曜夜8時00分～8時45分にNHKで放送中。再放送は翌週土曜の午後1時05分～1時50分。