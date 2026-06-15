涙の謝罪の後は笑顔で登場！IU、知人の結婚式での近況が話題　共演の子役と感動の再会も | RBB TODAY

歌手兼女優IUが、ドラマ『21世紀の大君夫人』を終えて、知人へのお祝いパフォーマンスを通じて近況を伝え、ネットで話題沸騰中だ。

去る6月14日、IUとNetflixドラマ『おつかれさま』で共演した子役女優キム・テヨンの母親は、娘のSNSに「テヨンが世界で最も好きな！！！IUさんに会った。結婚式に行ったら、お姉さんの真隣で！！娘の願いが叶った」という文章とともに、IUと撮影した写真を投稿した。

【写真】主演ドラマが大炎上中…IUが涙の謝罪

写真のなかでIUは、端正なスーツを着て、キム・テヨンの隣でカメラを見て微笑んだ。この写真は、IUが出席した結婚式で撮影された集合写真と推定される。

キム・テヨンの母親は、「テヨンの小さなプレゼントに気持ちまで気遣いながら、最後までありがとうと伝えてくれるIUさん！！優しい人は本当に最高」として、「テヨンも私も何度もキュンとした」と付け加えた。

（写真＝キム・テヨンInstagram）左からキム・テヨン、IU

IUがお祝いの歌を披露した結婚式の動画は、ネットで拡散され、多くのネットユーザーの関心を集めた。IUは『Blueming』を熱唱したあと、明るい笑みとともに手でハートを作り、新郎新婦を祝福した。

なお、キム・テヨンは、2025年に公開されたNetflixドラマ『おつかれさま』において、IUが演じたエスンの幼少期を演じた。

また、IUは最近、主演ドラマ『21世紀の大君夫人』の歴史歪曲騒動について、ファンの前で涙ぐみながら謝罪した。

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2008年にソロ歌手としてデビュー。芸名のIU（アイユー）とは、“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽を通して1つになる」という意味が込められている。韓国の女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優としても並行して活動。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などの作品で主演を務めた。女優業は本名の「イ・ジウン」で行っている。

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