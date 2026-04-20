KFC、今年のGWも「武者カーネル」を展示！限定ステッカーがもらえる塗り絵キャンペーンも実施 | RBB TODAY

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のKFC店舗で「武者カーネル」を4月29日から5月6日まで期間限定で展示する。

40年以上続くKFCの伝統行事「武者カーネル」

40年以上続くKFCの伝統行事「武者カーネル」

40年以上続くKFCの伝統行事「武者カーネル」

展示期間は4月29日から5月6日で、今年は過去最多となる全国1218店舗が参加予定だ。

「武者カーネル」は、毎年5月5日の端午の節句に合わせ、店頭のカーネル立像やフィギュアに鎧や兜を着せて展示する取り組みだ。各店舗の従業員が段ボールや再生古紙などを使い、鎧や兜を手づくりで制作している。また、今年は「武者カーネル塗り絵」全2種を4月20日から4月28日まで配布。マスコット風デザインとゲームキャラクター風デザインの2種類が用意されている。

武者カーネル塗り絵

武者カーネル塗り絵

完成した塗り絵を4月29日から5月6日までの期間中に店頭で提示すると、「武者カーネルオリジナルステッカー」を1枚プレゼントする。各店先着100名で、なくなり次第終了となる。

武者カーネルオリジナルステッカー

昨年初開催となった「武者カーネルコンテスト」には全国から1200体の応募が集まった。今年も4月29日から5月10日の期間、キャンペーン特設サイトで全国の「武者カーネル」の写真を公開し、投票を受け付ける。

投票結果は5月13日（水）にKFC公式XとKFC公式noteで発表される予定だ。なお、昨年の「武者カーネルコンテスト2025」では、立像部門第1位をKFC阪急茨木店（大阪府）、フィギュア部門第1位をKFC三宮さんプラザ店（兵庫県）が受賞している。