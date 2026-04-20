歌心りえ、アルバム発売日に生配信決定！「しあわせのまわり道」生歌唱＆嬉しい発表も | RBB TODAY

歌手・歌心りえが、4月22日にニューアルバム「UTA」「KOKORO」をリリースする。

4月17日、栃木県宇都宮市での番組出演の場において、アルバムリリースを記念した生配信の実施が発表された。配信は同日21時より「歌心りえチャンネル」にて行われる予定だ。歌心は栃木県那須塩原市出身。今回、同じ栃木県内でのメディア出演の場からの発表となった。

4月22日の生配信では、アルバムのリード曲「しあわせのまわり道」をはじめとした楽曲の生歌唱が披露される。アルバムの世界観をリアルタイムで体感できる貴重な機会となりそうだ。

歌心は生配信への意気込みについて、「今回のアルバムに込めた想いや楽曲の魅力を、少しでも直接お届けできたら嬉しいです。生配信ならではの空気感も含めて、一緒に楽しんでいただけたらと思っています」とコメントしている。

さらに、当日は「嬉しい発表」も控えているとのことで、アルバムリリースと合わせてどのような情報が明かされるのか、期待が高まる。

ニューアルバム「UTA」「KOKORO」のリリース、そして生配信当日のサプライズ発表に注目したい。