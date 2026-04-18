YouTube撮影の裏で…SHIHO、思春期の娘サランちゃんと旅行中に大喧嘩!?「本当に疲れた」 | RBB TODAY

格闘家・秋山成勲の妻でモデルのSHIHOが、娘サランちゃんとの現実味あふれる親子喧嘩を告白し、笑いと共感を呼んだ。

去る4月17日、YouTubeチャンネル「YanoShiho」には、「思春期の娘vs更年期のママ 危機のハワイ母娘旅行」というタイトルの動画が公開された。

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ハワイ旅行中の2人は、親子水入らずの食事のためにレストランを訪れた。しかし、席に座ったSHIHOの顔には、疲れが色濃く残っていた。

SHIHOは、チャンネルのスタッフに向かって、「今日はサランと喧嘩して、すごく疲れた」と打ち明け、2人が移動中に激しく言い争ったことを告白した。

（写真＝YouTubeチャンネル「YanoShiho」）3枚目：左からSHIHO、サランちゃん

スタッフが、「韓国でも子供と親が旅行をすると、よく喧嘩する」と慰めると、SHIHOは目を見開きながら「喧嘩しますか？韓国人も喧嘩するんですか？」と聞き返し、周りに笑わせた。

続けて、スタッフは、親の間で流行している「子供との旅行10箇条」に言及した。これに耳を傾けていたSHIHOは深く共感し、自分なりの新しい項目を追加して目を引いた。

SHIHOは、「お互いに干渉しないこと」を最優先の心得として挙げ、「本当に大変だ」と付け加え、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

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