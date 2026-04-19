“韓流四天王第2世代”俳優ソン・スンホン、韓国アイドルの結婚式に登場「羨ましい」 | RBB TODAY

ボーイズグループSHINHWA（神話）のイ・ミヌが、在日コリアンのシングルマザー、イ・アミと結婚した。豪華なゲストたちが席を埋め尽くした。

去る4月18日、韓国で放送されたKBS 2TVのバラエティ番組『家事をする男たち』シーズン2では、イ・ミヌとイ・アミの結婚式がついに執り行われた。

【写真】ソン・スンホン、ファンの結婚式にも参加

授かり婚で、先に子供が誕生した夫婦は、長女リアちゃんの特別養子縁組を経て、2025年12月に次女ウジュが誕生した。2人の結婚式が今年の春とされていただけに、大きな関心を集めた。

3～4月頃に結婚式を考えていたイ・ミヌは、自身が演出と統括を務め、細かくチェックした。招待客のリストはもちろん、式場で娘リアちゃんと一緒に踊るダンスも練習した。

そうして、新郎新婦が式場に現れた。数多くの招待客も登場した。俳優ソン・スンホンが現れると、イ・ミヌの母親は「結婚してないのか」と気兼ねなく尋ねた。

イ・ミヌは、「スンホンさんが、僕が羨ましいって。でも僕はスンホンさんがイケメンで羨ましいと言ったよ」と無邪気に笑った。イ・ミヌの母親は、「ミヌを羨ましがらずに結婚しなさい」とソン・スンホンに結婚を勧めた。

（写真提供＝OSEN）ソン・スンホン

（写真＝KBS 2TV）1枚目中央：イ・ミヌ、右：エリック 2枚目左：ソン・スンホン

式場に入る前、イ・ミヌは「今まで多くのステージに立ってきたが、今この瞬間こそが本当に歴史に残るステージだと思う」と緊張を隠せなかった。

式場には絶え間なくゲストが入ってきた。タレントのカン・ホドン、俳優チャ・テヒョン、歌手ハハ、コメディアンのパク・ミョンス、俳優ユン・シユンのほか、SHINHWAのエリックは、妻で女優のナ・ヘミと息子たち、そして母親と一緒に訪れた。メンバーの母親は抱き合い、まるで家族のように挨拶をした。

続けて、イ・ミヌとリアちゃんによる、SHINHWAの楽曲『Wild Eyes』のステージが披露された。親子の相性は抜群だった。

イ・ミヌは、「リアが『Wild Eyes』を練習して真似する動画を見た。上手だった。パパと一緒にやるかと聞いたら、いいよと言ってくれた。ママを喜ばせたいと言っていた」と話していたが、やはり大成功に終わった。

イ・アミは大喜びしながら拍手を送り、イ・アミの父親は「イ・ミヌ君、最高の婿だ！」と乾杯の音頭を取り、熱い反応を引き出した。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・スンホン プロフィール

1976年10月5日生まれ。韓国・ソウル出身。1995年、俳優ソ・ジソブと共にSTORM第1期専属モデルとしてデビュー後、ドラマ『男女6人恋物語』『秋の童話』で一躍有名となる。2008年ドラマ『エデンの東』で「MBC演技大賞」大賞、男性人気賞など様々な賞を受賞した。2010年には松嶋菜々子と映画『ゴースト』で共演、アジアで絶大な人気を誇る韓流スターの1人に。代表作に映画『情愛中毒』『第3の愛』、ドラマ『マイ・プリンセス』『師任堂（サイムダン）、色の日記』『プレイヤー～華麗なる天才詐欺師～』など。

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