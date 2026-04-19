「見てると思って、頑張るね」亡き兄ASTRO・ムンビンさんを偲ぶBilllieムン・スア 本日（19日）4回忌 | RBB TODAY

ボーイズグループASTROのメンバー、ムンビンさんの4回忌に、妹のガールズグループBilllieのムン・スアが意味深い歌で兄を追悼した。

4月19日、ムン・スアは自身のSNSに「お兄ちゃん、久しぶり。今回はどんな歌を持ってきたか気になるでしょ？悩んだけど、お兄ちゃんとの思い出もある曲を選びたかったの」という文章ととともに、写真を投稿した。

【写真】ムン・スア、亡き兄との幼少期の2SHOT

写真のなかでムン・スアは、ムンビンさんが眠る場所を訪れ、兄を偲んだ。去る2023年4月19日、ムンビンさんはソウル江南（カンナム）区の自宅で亡くなっているのが発見された。享年25歳。

（写真＝ムン・スアInstagram）

（写真＝ムン・スアInstagram）左からムンビンさん、ムン・スア

ムン・スアは兄の4回忌に、クリストファーの『Moments』のカバー動画を公開した。兄との思い出が詰まった曲であると見られ、ムン・スアは「この曲、お兄ちゃんが好きだったでしょ。歌詞も見たら、すごく良かったの。私がちょうど言いたいことっていうか。気持ちが伝わったらいいな」と語った。

続けて、「だいぶ暖かくなってきたよ。カムバックの準備を頑張っているところなんだけど、初めてのフルアルバムだよ！何だか見たらお兄ちゃんがフィードバックをたくさんくれそうだし、見てると思って、私頑張るね。会ったら褒めてね、わかった？すごく会いたいし、愛してるよ」と伝えた。

（記事提供＝OSEN）

◇ムンビンさん プロフィール

1998年1月26日生まれ。2006年に東方神起の『風船』のミュージックビデオに、ユンホの子役である“リトル東方神起”として出演。2009年にはドラマ『花より男子-Boys Over Flowers』で俳優キム・ボムの子役を務めた。2016年にASTROメンバーとしてデビューし、ドラマ『十八の瞬間』に出演するなど、ステージに演技、バラエティと多様な活動を繰り広げた。妹のムン・スアはガールズグループBilllie（ビリー）のメンバー。2023年4月19日、突然の悲報を知らせた。享年25歳。

■【写真】ムン・スア「今日は特にお兄ちゃんに会いたい」

■【画像】BTSメンバーもムンビンさんを追悼

■【写真】「もっと写真を撮っておけば…」ムンビンさん、この世を去って3年