ゴルフ中に心臓麻痺…秋山成勲の父チュ・ゲイさんがこの世を去って3年「自分のスーパーヒーロー」 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）の父、チュ・ゲイさんがこの世を去ってから3年が経った。

2023年4月18日、チュ・ゲイさんはゴルフをしていたなか、心臓麻痺により突然死去した。享年72歳。

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当時、秋山の所属事務所BONBOO ENTは公式コメントを通じて、「秋山成勲の父、チュ・ゲイさんが本日ご逝去された。秋山成勲は韓国滞在中に訃報を聞き、すぐに日本へ帰国した」と発表。

続けて、「葬儀は、ご家族や親しい方々のみで静かに執り行う予定だ。秋山成勲をはじめ、ご遺族の皆さまに心よりお悔やみ申し上げる」と付け加えた。

チュ・ゲイさんは、息子と同じく柔道経験者であり、家族とともにさまざまな番組に出演し、韓国のファンから愛された。特に、息子には厳しい父親でありながら、孫娘の前ではとろけるような優しい祖父の姿を示し、多くの人々の共感を得た。

父との別れを経験した秋山は、自身のSNSを通じて、「父はスーパーヒーローだ」として、「父が今日、突然亡くなった。まだもっとたくさん話がしたかったし、まだ教えてもらいたいことが山ほどあった。2人でお酒を飲んだことすらなかったのに、一緒にしたかったことがたくさんあった」と無念さを露わにした。

（写真＝秋山成勲Instagram）左から秋山成勲、チュ・ゲイさん

続けて、「ようやく少しずつ仕事がうまくいくようになったので、いろんなところを回って、美味しいものをたくさん食べたかった」と心境を吐露した。

加えて、「これからの人生も、父が教えてくれた通り、人生において重要な選択をしなければならないときが来たら、『必ず険しい道を選べ！それが成功する道だ』という言葉を胸に刻んで、一生懸命生きる。次会うときは、父が好きだったゴルフを一緒にして、お酒を一緒に飲みたい」と哀悼した。

秋山成勲の妻SHIHOも、SNSを通じて「家族みんなで、お義父さまと最後のお別れをしてきた」として、「お義父さまがいつも優しく包み込んでくれたあの温もりを、一生忘れることはない。ともに過ごした日々の思い出を胸に、前を向いて生きていきたい」と追悼した。

（記事提供＝OSEN）

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