見えちゃいそう…スルギ、超ミニ丈の“危険なポーズ”にファン釘付け「なんてこと」「きゃー！」 | RBB TODAY

ガールズグループRed Velvetのスルギが、大胆なポーズでファンを魅了した。

スルギは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】スルギ、“超ミニ丈”で危険なポーズ

公開された写真には、バリを訪れたスルギの姿が収められている。写真のスルギは、イエローのホルターネック風タンクトップにグレーのミニスカートを合わせた、涼しげでヘルシーな夏らしいスタイルを披露している。

特にミニ丈のスカートでしゃがみ込んだり、足を組んだりといったドキッとするような大胆なポーズは、彼女の持つアンニュイな雰囲気と相まって、どこか色っぽさを感じさせる。

この投稿を見たファンからは「美しい」「ビジュアル最高」「スタイル良すぎ」「きゃー！」「なんてこと…」といった反応が寄せられている。

（写真＝スルギInstagram）

なお、スルギはRed Velvetとしての活動はもちろん、ソロでの楽曲リリースやYouTubeチャンネルでの活動など、幅広く活躍している。

◇スルギ プロフィール

1994年2月10日生まれ。本名カン・スルギ。7年間という長い練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビュー。グループ内ではリードボーカル、メインダンサーを務めている。クールに見えるが非常に柔和な性格の持ち主。温厚で良く寝ることから「クマ」という愛称を持っている。

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