LE SSERAFIM、新ALトレーラー映像公開！初演技で描く「固い結束のストーリー」に注目 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、新アルバムのトレーラー映像を公開し、カムバックへの期待感を高めた。

4月17日、LE SSERAFIMはHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルおよびSOURCE MUSIC公式SNSを通じて、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のトレーラー「We walkin' here」を公開した。

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公開されたトレーラーでは、LE SSERAFIMが「選ばれた家族」というキーワードで、弱点を克服していく物語が描かれている。 5人のメンバーは血のつながりを超え、無条件の支援で完成する「真の家族」の意味にスポットを当てている。また、クッキー映像には、これまでのLE SSERAFIMが歩んできた瞬間が収められ、より深い意味を添えた。

（画像＝SOURCE MUSIC）

所属事務所SOURCE MUSICは「LE SSERAFIMは今回の2ndスタジオアルバムを通じて、恐怖に向き合いながら経験した変化と成長を歌う」とし、「恐怖の中でも最終的に前進することを選んだ背景には、メンバーたちの固い結束がある。今回のトレーラーは、彼女たちの熱い友情と信頼を示すものだ」と説明した。

また、メンバーたちは今回のトレーラーを通じて初めて演技に挑戦し、新たな姿を披露した。

なお、LE SSERAFIMの2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月22日にリリースされる。リリースに先立ち、リードシングル『CELEBRATION』が公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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