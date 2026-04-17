チャウヌ騒動を乗り越え…Netflix『ワンダーフールズ』、5月15日公開へ！ポスター＆予告編解禁 | RBB TODAY

多額の脱税疑惑が浮上していた俳優チャウヌが追徴金を完納し、議論を鎮静化させた。

これにより、女優パク・ウンビンとチャウヌが共演する新ドラマも、無事に公開される見通しだ。

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Netflixシリーズ『ワンダーフールズ』は、5月15日の公開を確定し、公開日発表ポスターと予告編を公開した。

『ワンダーフールズ』は、1999年の世紀末を背景に、偶然超能力を手にした町の“ちょっと抜けた人々”が、平和を脅かす悪に立ち向かい、世界を守るために奮闘する超能力コメディ作品だ。

これまで『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』や『浪漫ドクター キム・サブ』などを手がけた制作陣と、パク・ウンビン、ユ・インシク監督が再びタッグを組んだ。

（画像＝Netflix）『ワンダーフールズ』ポスター

公開日発表ポスターには、宙に浮かぶ物体の間に集まった「TEAM ワンダーフールズ」の姿が収められている。明るく無邪気なウンチェニ（演者パク・ウンビン）、集中した表情のイ・ウンジョン（演者チャウヌ）、驚いた表情のソン・ギョンフン（演者チェ・デフン）、そして怯えた様子のカン・ロビン（演者イム・ソンジェ）の姿とともに、「ポンコツたちの世紀末・超能力アドベンチャー」というコピーが、彼らが繰り広げる冒険への期待を高めている。

あわせて公開された予告編では、偶然超能力を手にしたヘソン市の“公式ポンコツ”たちの姿が描かれている。「俺たち、本当にまとめて壊れたみたいだ」というセリフとともに、無我夢中で踊るチェニの姿は、“ヘソン市の問題児”というあだ名の通り、周囲の視線を気にせず自分の道を突き進む率直で堂々とした一面を見せている。

（画像＝Netflix）『ワンダーフールズ』予告

続いて、空中から本を引き寄せるウンジョン、手にスマートフォンがくっついて離れないギョンフン、そして車のドアを紙のように引き裂くロビンの姿が描かれ、彼らが手にした超能力をどのように使っていくのか、興味をかき立てる。

特に、超能力に慣れていないギョンフンとロビンは、自分たちの状況に戸惑う様子を見せ、ドタバタの“超能力適応記”を予感させる。

最後には、市役所でのボランティアにやって来た明るいチェニとロビン、微妙な表情のギョンフン、戸惑うウンジョンの姿が映し出され、彼らの予測不能な“ケミ（相性）”への期待をさらに高めている。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後、現在の所属事務所ファンタジオに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。俳優としても活躍しており、ドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演。

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