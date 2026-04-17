18歳で“強制妊娠”させられた韓国巫女、過去の清純ショットを公開し整形告白「シリコン抜く予定」 | RBB TODAY

巫堂（ムーダン／韓国のシャーマン）のノ・スルビが、過去の写真を公開し、鼻整形の計画を明らかにした。

4月16日、ノ・スルビは自身のインスタグラムに「鼻にシリコンを入れる前の方がいいとみんなに言われたので、抜く予定です（泣）」というコメントを添えて写真を投稿した。

【写真】ノ・スルビのボリューム感あふれる肉体

公開された写真は、鼻整形前の姿と推定される。現在よりも幼さが残るノ・スルビは、柔らかな微笑みを浮かべてカメラを見つめており、清純な雰囲気を漂わせている。

ノ・スルビは以前にも、SNSを通じて二の腕の脂肪吸引を受けた事実を公表していた。

（写真＝ノ・スルビInstagram）

一方、ノ・スルビは2023年にMBNのバラエティ番組『大人たちは知らない高校生パパママ3』に出演し、18歳の高校生だった2016年に家庭内暴力やいじめの被害に遭っていた過去を明かしている。その後、ネットで知り合った“巫者（ムソクイン）”の男から「夫婦の縁を結ばなければ、父親に命を奪われる」とマインドコントロール（ガスライティング）を受け、家出と同棲を余儀なくされた。

さらに、その男性は「自分は無精子症だ」と嘘をついて避妊を拒否し、19歳の彼女を強制的に妊娠・出産させた。出産後は不倫問題や暴力などが続き、最終的に離婚に至った。

その後、自身に霊的な能力があることに気づいた彼女は現在、巫女として活動中。先月最終回を迎えたDisney+のサバイバル番組『占い師たちの運命バトル』に出演し、“Z世代巫女”として注目を集めた。

■【画像】「娘を否定」「養子も真剣に」2年前のノ・スルビ

■【写真】ノ・スルビ、引き締まった肉体の秘密「まだ腫れが…」

■【写真】18で妊娠…3人の年子抱える高校生ママの美貌