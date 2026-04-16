17歳上の大先輩ラッパーから暴行被害？“ディス曲”公開した韓国歌手に反論「防犯カメラの映像ある」 | RBB TODAY

ラッパーのスウィングスが、後輩BIG Naughtyによる過激なディス曲に対して反論した。

去る4月15日、スウィングスは自身のSNSライブ配信を通じて、BIG Naughtyのディス曲に言及した。

【写真】V6のMVに登場したスウィングスの元恋人

これに先立ち同日、BIG Naughtyは自身のYouTubeチャンネルを通じて、スウィングスへのディス曲を公開した。

同曲のなかでBIG Naughtyは、スウィングスからのスカウトを断った内容をはじめ、彼が運営するレーベルで所属歌手の著作隣接権を同意なく売却し、私的に使用したと主張した。

また、BIG Naughtyは過去にスウィングスと参加したあるパーティーで、彼から暴行被害を受けたと付け加えた。

しかし、同曲が公開された直後、スウィングスはライブ配信を通じて、楽曲の内容に反論した。著作隣接権の売却について、彼は「楽曲を出せば会社が隣接権を持ち、発生した費用は歌手と分ける。自分の知る限り、ほとんどの会社が（アーティストとの）契約が終われば、隣接権の収益を持つことになる」と伝えた。

続けて、「アーティストの収益を保護するための決定であり、個人の利益のためのものではない」と反論した。

（写真提供＝OSEN）左からスウィングス、BIG Naughty

また、BIG Naughtyとの暴行トラブルについては「酔っていたのはあちらの方だ。防犯カメラの映像がある。突然誰かが腕を叩いてきたが、それがBIG Naughtyだった。呆れて軽く押し返したら、また押してきた」として、「暴力の被害者だと言っているが、加害者であり、お互い様だ」と説明した。

これとともに、スウィングスは当時BIG Naughtyと交わしたメッセージの内容を公開した。この内容には、スウィングスが「俺もごめんな」と謝罪し、BIG Naughtyは「寝てください、兄さん」と返信していた。

あわせて、スウィングスは「（BIG Naughtyは）自分と17歳差だ。君の未来がどれほど明るいかわかっているのか」として、「売れるスターになれるのに、なぜそんなことをするのか。事実を歪曲するほど、俺に対して怒っているのか」と不快感を露わにした。

■約800万円の時計を酒漬けに…スウィングスがブチギレ「制作陣が嫌い」

■【画像】公演中に裏で恋人にキス？BIG Naughtyに批判殺到「ファンを欺瞞する行為」

■ライブ中に“彼女とキス”したBIG Naughtyが炎上した理由…蓄積した不満が爆発？