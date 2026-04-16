パク・ボゴムの被害者続出!? 中国での神対応がネットで話題に「あまりにもハンサムすぎて」【写真】 | RBB TODAY

「あまりにもハンサムで」

俳優パク・ボゴムの目撃談が話題だ。

【写真】佐藤健×パク・ボゴム×IU

4月14日、中国のSNSでは、パク・ボゴムの上海での目撃談が多数拡散された。

パク・ボゴムはイベントに出席するため、9日に上海へと出国。イベントを終えたあと、観光を楽しむ姿がファンによって目撃されたようだ。

公開された写真によると、パク・ボゴムはフーディーにサングラスというラフな装いで、ショッピングモール周辺を歩きながら観光を楽しんでいたという。ショッピングバッグいっぱいに買い物をしたり、レストランの前でスマートフォンを確認したりたりと、自然体の姿が各所で捉えられている。

（写真提供＝OSEN）パク・ボゴム

特に、あるネットユーザーは「サングラスをかけた男性が道を尋ねてきた。“Excuse me”と言ってスマートフォンを見せてきたのだが、翻訳アプリには“あるミルクティー店はどこ？”と書かれていた」「あまりにもハンサムすぎて固まってしまい、ただ道を指さすことしかできなかった」と、パク・ボゴムと接触した体験を明かした。

さらに「“パク・ボゴムに少し似ているな”と思っただけだったが、後で友人と話しているうちに、彼がショッピングモール上階のレストランで食事をしていたと知り、とても驚いた」と振り返っている。

また、ほかにも公開された動画では、レストランで出会ったファンに「シェイシェイ、ありがとうございます」とあいさつしたり、手を振りながら気さくに応じるなど、ファンへの温かい対応が好感を集めている。

（写真＝オンラインコミュニティ）目撃されたパク・ボゴム

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。

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■【写真】佐藤健×パク・ボゴム×IU

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