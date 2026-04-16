TOMORROW X TOGETHER、新曲MVが1000万再生突破！パフォーマンス映像公開でカムバックの勢い加速 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、カムバックと同時に圧倒的な存在感を示している。

TOMORROW X TOGETHERの新曲『Stick With You』のMVが1000万回再生を突破し、グローバルチャートのトップを席巻している。

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4月15日、TOMORROW X TOGETHERは、8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲『Stick With You』のパフォーマンスフィルムを公開し、大きな関心を集めている。公開された映像は、メンバーたちのビジュアルと圧倒的な群舞にのみ焦点を当て、ファンに鮮烈なパフォーマンスの快感を与えた。

（写真提供＝OSEN）

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

メンバーたちは洗練されたブラックの衣装を纏って登場。流麗なカメラワークに合わせて寸分狂わぬ「タッティング」パフォーマンスを披露した。華やかな特殊効果を使わず、メンバーのダンスラインと表情演技だけで画面を圧倒。実力派アーティストとしての姿を余すところなく発揮したと評価されている。

彼らの勢いは数字でも証明された。タイトル曲のMVは、公開から約2日で1000万再生を突破し、爆発的な注目度の高さを立証。特に、女優チョン・ジョンソとの共演や、5人のメンバーが1人の人物を分担して表現した独創的なストーリーが完成度を高めている。

さらに、韓国の音楽配信サイトBugsで2日連続1位を獲得したほか、日本のオリコン「デイリーアルバムランキング」1位、LINE MUSIC「デイリーソングランキング」でも2日連続トップを記録するなど、日本のチャートも制覇した。

なお、TOMORROW X TOGETHERは今後、本格的なカムバック活動を展開する。4月16日のMnet「M COUNTDOWN」を皮切りに、KBS2「ミュージックバンク」、MBC「ショー！K-POPの中心」、SBS「人気歌謡」等の音楽番組に出演し、華やかなステージを披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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