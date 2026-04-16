TXTの新曲MVに“演技派女優”登場！大谷翔平が見た始球式でも話題のチョン・ジョンソ | RBB TODAY

女優チョン・ジョンソが、ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのミュージックビデオの新たなヒロインとなった。

去る4月13日、チョン・ジョンソはTOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲『Stick With You』のミュージックビデオに出演した。

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公開されたミュージックビデオには、恋人を失うことを恐れる男性の心が捉えられた。そのなかでチョン・ジョンソは、愛と不安の間の感情の流れを導く核心的な人物として登場した。

特に、彼女はコントロールされた表情と眼差しを通じて、役の感情の変化を、落ち着きを持って表現し、没入度を高めた。

（写真提供＝OSEN）チョン・ジョンソ

洗練された映像美とともに、チョン・ジョンソの演技が調和し、映画のような雰囲気を完成させた今回のミュージックビデオは、短い作品でありながら、強烈な印象を残した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）TXTのMVに登場したチョン・ジョンソ

なお現在、チョン・ジョンソは映画、広告、ミュージックビデオなど、さまざまな分野で唯一無二の活躍を続けている。

◇チョン・ジョンソ プロフィール

1994年7月5日生まれ。幼いころからカナダと韓国を行き来し、カナダで中学校を卒業し高校の途中で韓国に帰国した。演技のスクールに通いながら、事務所を見つけた。事務所との契約から3日後に『バーニング 劇場版』の主演に抜擢され、華々しいデビューを飾る。その後、Netflix映画『ザ・コール』でヨンスク役を演じ、新人らしくない演技力で話題となり、Netflix『ペーパー・ハウス・コリア：統一通貨を奪え』でトーキョー役を演じて、知名度を上げた。

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