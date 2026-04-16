ファンだった14歳上の韓国俳優と結婚した“日本人妻”、41kgの体に注射跡も…体外受精の壮絶な過程 | RBB TODAY

俳優のイ・ジフンの日本人妻であるアヤネさんが、つらい体外受精を経て第2子を妊娠した。

アヤネさんは4月15日、「ついに良い知らせをお伝えできるようになりました！現在は約8週で、“ボクボク（胎児の愛称）”がすくすく元気に育っています♥」とし、妊娠後の近況を伝えた。

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続けて「つわりとの戦いですが、それさえもありがたいです。#妊娠 #妊娠報告 #体外受精ベビー」とのコメントとともに動画を公開した。

公開された映像には、これまで妊娠のために努力してきたアヤネさんの姿が収められている。彼女は「流産を2度経験し、（体外受精で）4回目の移植」と明かし、「夫と一生懸命祈り、増えていく薬に耐えながら家族の助けも受けた。たくさん涙を流して、ようやく出会えたボクボク。私たちはもうすぐ4人家族になります」と語った。

（画像＝アヤネさんSNS）

妊娠に至るまでの過程では、つらさから涙を流す場面もあったが、最後には第2子のエコー写真と、明るく笑うアヤネさんの姿が視線を引きつけた。

また、つわりに苦しんでいるアヤネさんは、「つわりが始まって約10日経過…2キロ減った」とし、「吐くわけではないけれど、とにかく食べたくない^^ でもお腹が空いても気分が悪い」と、現在の体重が41.6kgであることも明かした。

（画像＝アヤネさんSNS）

なお、日本人のアヤネさんは2021年、14歳差を乗り越えてイ・ジフンと結婚。2024年に長女ルヒちゃんを出産し、2度の流産を経て、最近体外受精を通じて第2子を授かったと発表した。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ジフン プロフィール

1979年3月27日生まれ。1996年に『Rhythm Paradise』でソロアーティストデビュー。映画『高校教師、恋の教育実習2』、ドラマ『チャン・ヨンシル ～朝鮮伝説の科学者～』『Oh My 金雨』などに出演し、俳優としても活動している。2021年に14歳年下の日本人女性アヤネさんと結婚、2024年に娘を授かり父となった。

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