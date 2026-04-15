ILLIT、アメリカ3大音楽授賞式「AMA」にノミネート！第5世代ガールズグループで唯一の快挙 | RBB TODAY

ILLITが、グローバルポップ市場における揺るぎない地位を証明した。

ILLITは、アメリカ3大音楽賞の一つである「American Music Awards（AMA）」のノミネートリストに名を連ねた。

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4月14日（現地時間）に発表された候補リストによると、ILLITは「ベスト女性K-POPアーティスト（Best Female K-Pop Artist）」部門にノミネートされた。何より、今年の同カテゴリーに選出された第5世代ガールズグループはILLITのみで、彼女たちが世代を代表するアイコンであることを証明する形となった。

（写真提供＝BELIFT LAB）

1974年に創設された「AMA」は、グラミー賞、ビルボード・ミュージック・アワードと並び、アメリカの大衆音楽界を代表する最高権威の授賞式だ。アルバムおよび音源の販売量はもちろん、ストリーミング数、ラジオ放送回数、ツアー成績などの客観的なデータに基づき、一年間で大衆に最も大きな影響を与えたアーティストを選出する。

今回のノミネートの背景には、ILLITがグローバル音楽市場で成し遂げた圧倒的な指標がある。ILLITは、2024年に発売した1stミニアルバム『SUPER REAL ME』と2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』、そして昨年リリースした3rdミニアルバム『bomb』まで、3作連続で米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」へのランクインを果たした。

また、音源でも好成績を収めている。デビュー曲『Magnetic』でメインシングルチャート「ホット100」の91位にランクインしたのに続き、1stシングルのタイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』は「バブリングアンダーホット100」で7位を記録。この2曲は、韓国、日本、アメリカを含むグローバルショートフォームプラットフォームを席巻し、10代・20代のトレンドの中心に立った。

ILLITの海外授賞式での活躍はすでに順調な軌道に乗っている。これまでに「2025 iHeartRadio Music Awards」 で「Best New Artist（K‑pop）」を受賞したほか、「2024 Billboard Music Awards」や「2024 MTV EMA (Europe Music Awards)」でも有力候補として名を連ねた。

日本での活躍も目覚ましい。初の日本オリジナル楽曲『Almond Chocolate』は「第67回 輝く！日本レコード大賞」で、当時の海外アーティストの楽曲として唯一「優秀作品賞」を受賞するという快挙を達成した。

なお、世界中のファンの注目が集まる「2026 AMA」本授賞式は、5月25日午後5時（現地時間）、米ラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催される。授賞式の模様は、米放送局CBSとストリーミングプラットフォームParamount+を通じてリアルタイムで中継される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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