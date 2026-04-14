「ついに活動再開か？」との噂も…NewJeans・ヘリン&ヘイン、デンマークでの目撃談が話題 | RBB TODAY

NewJeansのヘリンとヘインがデンマーク・コペンハーゲンで目撃された。

4月12日、SNSなどを中心にヘリンとヘインの目撃情報が拡散され、大きな話題を呼んでいる。

【画像】NewJeansメンバーに目撃談

該当の投稿をしたネットユーザーは「コペンハーゲンでヘリンとヘインを偶然見かけた。二人に『美しい』と伝えると、笑顔で『ありがとう』と言ってくれた。去り際にも挨拶をしてくれた」と明かした。

（写真提供＝OSEN）左からヘリン、ヘイン

公開された写真には、コペンハーゲンのある店舗で商品を見て回るヘリンとヘインの姿や、スタッフと思われる同行者たちと笑顔で会話を交わす様子などが収められており、注目を集めている。

特に、メンバーの手には撮影用カメラが握られていたと伝えられたことで、「復帰の準備をしているのではないか」という推測が広がった。これに関して所属事務所ADORは「NewJeansのメンバーがスタッフと共にデンマーク・コペンハーゲンを訪問したのは事実だ」と明かした。

一方、NewJeansは2024年11月、ミン・ヒジン前代表の解任などを理由に、HYBE傘下レーベルであるADORがマネジメント義務に違反したとして、一方的な専属契約解除を通知した。その後、専属契約の有効確認を巡る訴訟へと発展。約1年にわたる法廷争いの末、裁判所はADOR側の主張を認め、契約の有効性を認める判決を下した。

判決を受け、ヘリン、ヘイン、ハニの3名はADORに復帰。ADORはミンジとも密な協議を重ねている。一方でダニエルについては、活動を共にすることが困難であると判断し、専属契約解除を通知したと発表した。これに伴いADORは、ダニエルとその家族1名、およびミン・ヒジン前代表に対し、約431億ウォン（約46億円）規模の損害賠償請求訴訟を提起している。

（記事提供＝OSEN）

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