BLACKPINKジェニー、衝撃の“透け感”シースルー公開に世界が熱狂 | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーが、限界を知らない大胆なファッションで再び話題の中心に立った。

4月11日、ジェニーは自身のSNSを通じてグラビア撮影現場のビハインドカットを公開し、圧倒的なビジュアルを誇示した。

【写真】ジェニー、シースルー衣装で大胆に

写真の中の彼女は、透け感のあるシースルーシャツにアンダーウェアを合わせた過激なスタイルを完璧にこなし、堂々とした魅力を放っている。

(写真=ジェニーInstagram)

続く写真では、強烈なレッドカラーのレザーセットアップで雰囲気を一変させた。

光沢のある素材と長く下ろしたヘアスタイルが、ジェニー特有のシックで力強いオーラを際立たせている。現場でウィンクをしたり、おどけた表情を見せたりするなど、自由奔放なエネルギーを発散する姿も収められた。

(写真=ジェニーInstagram)

ジェニーは常に固定観念を打ち破るスタイリングを披露し、代わりのきかないファッションアイコンとしての地位を固めている。

今回の投稿も公開直後から世界中のファンの熱い反応を呼び起こし、その圧倒的な影響力を改めて証明した。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

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