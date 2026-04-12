BTSのJUNG KOOKが突然明かした謝罪と本音「僕の心は真実」 | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKが、最近浮上したライブ配信での言動を巡る論争について、公演会場で自ら立場を表明した。

4月11日、京畿道(キョンギド)の高陽(コヤン)総合運動場 主競技場で、ワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の2日目公演が開催された。終盤の挨拶に立ったJUNG KOOKは、集まったファンに向けて自らの口を開いた。

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「今日、誰も怪我をすることなく終えられてよかった。天気も歓声も完璧で気分がいい」

安堵の表情を見せて語ったあと、最近の騒動に触れ、次のように真意を述べた。

「最近の配信で議論になったが、どんな状況であれ、皆さんを想う気持ちは真実だと分かってほしい。これからも体が壊れるほど全力でステージに立ち、素晴らしい姿で恩返しをする。信じて待っていてほしい」

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

騒動の経緯と謝罪

これに先立ち、JUNG KOOKは2月、飲酒状態で行ったライブ配信中の発言が一部で波紋を呼んでいた。

これに対し、彼は今月8日にも「不快に感じたのであれば申し訳ない」と言及。「それでも、皆さんに対しては常に誠実に接してきた。だから、一度しっかり謝罪したかった」と述べ、ファンに対する一貫した姿勢を強調した。

今回のツアーは高陽(コヤン)を皮切りに、東京、北米、ヨーロッパなど、世界34都市で開催される。一部地域ではスタジアム公演も含まれる大規模なスケジュールだ。

1秒の隙もない完璧なパフォーマンスを見せた直後、自らの言葉で騒動に終止符を打ったJUNG KOOK。その姿からは、ファンとの信頼を何よりも重んじるアーティストとしての矜持が感じられた。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

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