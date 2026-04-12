“ほぼ網”の衝撃衣装…ジュリー、抜群スタイルあらわな姿に視線集中「これは衝撃」「やばい」 | RBB TODAY

ガールズグループKISS OF LIFEのジュリーが、大胆な姿で魅了した。

ジュリーは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】ジュリー、“ほぼ網”の衝撃衣装

公開された写真には、網目素材のトップスに赤いスタッズ付きのビスチェを重ね、ショートパンツを着用したジュリーの姿が収められている。大胆な肌見せと抜群のスタイルで、見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「こんな悪魔に連れていかれたい」「やばい、どういうこと？」「これは衝撃」「本当にきれい」といった反応が寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ジュリーが所属するKISS OF LIFEは、4月6日に新アルバム『Who is she』をリリースした。

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍グループ。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。2025年11月に日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』で日本デビュー。

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