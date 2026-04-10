“幻のブドウ海老”の贅沢弁当も販売！東武池袋で「大北海道展」22日より開催 | RBB TODAY

東武百貨店 池袋本店で、4月22日から5月6日まで、「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」が開催される。

会場は8階催事場と地下1階3番地コンコースの2会場。1週目と2週目で一部店舗を入れ替えながら、計約90店舗が出店し、初出店は4店舗となる。

東武限定の海鮮グルメでは、魚と肉と北海道 蔵の「幻のブドウ海老贅沢弁当」が3,975円（税込）で登場。ブドウ海老、ボタン海老、赤シマ海老、甘エビの4種を食べ比べできる。鱗幸食品の「毛蟹贅沢弁当」は3,456円（税込）で、北海道産毛蟹の棒肉とほぐし身を盛り込んだ一折。北海鮮 海の里の「サクラマス道産づくし弁当」は3,024円（税込）で、サクラマス、いくら、2種類のホタテを組み合わせている。

「毛蟹贅沢弁当」3,456円

「サクラマス道産づくし弁当」3,024円

アスパラガスを使ったメニューも並ぶ。富良野ぷちぷちバーガーの「富良野産アスパラガスと越冬じゃがいもと自家製ベーコンの和牛チーズバーガー」は1,620円（税込）で、和牛パティに自家製ベーコンとチーズを合わせた東武限定品として販売される。

「富良野産アスパラガスと越冬じゃがいもと自家製ベーコンの和牛チーズバーガー」1,620円

スイーツでは、初出店のNISEKO CACAO CROWNが「プレミアム生チョコバーム」を897円（税込）で販売。円山牛乳販売店の「キャラメルとプリンのレトロパフェ」は1,551円（税込）で、別海町の牛乳を使った自家製ソフトクリームやプリンを楽しめる。

「プレミアム生チョコバーム」897円

「キャラメルとプリンのレトロパフェ」1,551円

ラーメンは会期中に2店舗が入れ替わりで出店し、初出店のらーめん喜一郎は「道産四元豚特製チャーシュー麺」を提供する。

「道産四元豚特製チャーシュー麺」1,680円

「みそカレーつけ麺 スペシャルトッピング」1,751円

さらに、会場には全長約3mの舟形水槽も設置され、海明け毛蟹が泳ぐ様子を見ることができる。好みの蟹を選び、その場でボイルしてイートインスペースで味わえる。

【札幌蟹販】全長約3mの巨大な舟形水槽の中には、活きた蟹が！

お好みの蟹をお選びいただき、その場でボイル。

会場は東武百貨店 池袋本店の8階催事場と地下1階3番地コンコース、会期は4月22日から5月6日まで。営業時間は8階催事場が午前10時から午後7時まで、地下1階3番地コンコースが午前10時から午後8時までで、イートインのラストオーダーは閉場30分前。