過激ダンスが「公然わいせつ」と告発されたファサ、子供番組出演が話題！濃いメイク封印した“清純ビジュ”に注目 | RBB TODAY

歌手のファサが、子供向け番組への出演を発表し、話題を集めている。

ファサは、4月13日に韓国で放送予定の子供向け番組『ポポポチョアチョア』（原題、MBC）の人気コーナーにゲストとして登場する。

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収録でファサは、ステージ上の華やかなカリスマ性を封印。自分の中に眠る“子供心”を解放し、子供たちと同じ目線で触れ合う特別な時間を過ごした。

（写真＝MBC）

ファサは、番組の進行役であるポミお姉さんやポシギおじさん、そして子供たちと一緒に絵本を読み、歌を歌った。さらに「ムクゲの花が咲きました（だるまさんがころんだ）」で遊びながら、まるで本物の子供のように無邪気に楽しむ姿を見せた。

（写真＝MBC）

番組の人気コーナー「心の薬局」の趣旨は、子供たちの純粋な心を通じて大人になっても残っている“子供心”と向き合うこと。ファサが子供たちに溶け込み全力で遊ぶ姿は、現場スタッフたちの心まで温かくさせたという。

収録を終えたファサは、「幼い頃から見て育った、馴染み深い『ポポポ』に出演することができ、非常に感慨深いです」と特別な思いを語った。続けて「子供たちと一緒に撮影しながら、明るく純粋なエネルギーをたっぷりもらいました。視聴者の皆さんにも、この活気あるエネルギーが伝わることを願っています」と感想を伝えた。

なお、ファサは4月9日に新曲『So Cute』をリリースした。

（記事提供＝OSEN）

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