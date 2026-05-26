愛称“太もも女神”らしく存分に披露！韓国チア、“ほぼ素肌”の迷彩ルックをキュートに着こなし | RBB TODAY

韓国の人気チア、ハ・ジウォンがゲームに出てきそうなミリタリールックを披露した。

最近、ハ・ジウォンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】ハ・ジウォン、ほぼ素肌のミリタリールック

キャプションには、敬礼の顔と緑色のハートの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ハ・ジウォンが忠清南道（チュンチョンナムド）論山（ノンサン）にある韓国陸軍の訓練所を訪れたときのものである。

（写真＝ハ・ジウォンInstagram）

写真のなかのハ・ジウォンは、迷彩柄のタンクトップに黒色のショートパンツ、そして黒色のロングブーツを合わせている。白い肌を見せたコーディネートとアニメから飛び出してきたかのようなキュートなルックスで人々を魅了している。

投稿を目にしたファンからは、「僕のアイドル」「陸軍訓練所にこんな美女がなんでいるの？」「すごくかわいい」といった反応が寄せられていた。

なお、ハ・ジウォンは2002年2月22日生まれの24歳。2018年からチアガールとしての活動を始めた。

現在は台湾プロ野球の楽天モンキーズ、韓国プロ野球のハンファ・イーグルス、プロサッカーKリーグの金浦（キンポ）FC、プロバレーVリーグ女子部の正官庄（ジョンガンジャン）レッドスパークス、Vリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWON、女子プロバスケWKBLの富川（プチョン）ハナ銀行でチアを務めている。

■【写真】ハ・ジウォンの“すっぴんバスローブ”

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