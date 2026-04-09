BTS・J-HOPE、オールバックの“爆イケビジュ”に悶絶！ワイルドオーラ放つビハインドSHOT公開 | RBB TODAY

BTSのJ-HOPEが、強烈なビジュアルで唯一無二のオーラを放った。

J-HOPEは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】J-HOPE、オールバックの“爆イケビジュ”

公開された写真には、新曲『Hooligan』のMV撮影現場で捉えられたJ-HOPEの姿が収められている。

J-HOPEは、ファーが付いたジャケットにレザー素材のボトムスを合わせたブラックコーデを披露。サングラスやベルトなどのハードな小物が重厚感を演出し、視線を奪った。

また、オールバックのヘアスタイルでワイルドな色気を漂わせ、普段の爽やかなイメージから一転、ダークなカリスマでファンを魅了した。

（写真＝J-HOPE Instagram）

なお、J-HOPEが所属するBTSは、本日（9日）韓国・高陽（コヤン）総合運動場メインスタジアムでワールドツアー「BTS WORLD TOUR “ARIRANG”」の幕を開ける。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

■【写真】J-HOPE、日本人俳優と意外なツーショット

■【写真】「これは“匂わせ”」J-HOPE、美女とバカンス

■【写真】J-HOPE、日本でメンバーと100人前食べたものとは？